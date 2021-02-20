Bağdat Caddesi'nde koronavirüs denetimi

İsa ALMAÇAYIR/ KADIKÖY'de sokağa çıkma kısıtlamasında, işletmeler, toplu ulaşım araçları ve taksilerde denetimler yapıldı. Bağdat Caddesi'nde denetimlere katılan Kadıköy Kaymakamı Dr. Mustafa Özarslan, sürücü ve vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimler yapıldı. Kadıköy Bağdat Caddesi'nde yapılan denetimlere Kadıköy Kaymakamı Dr. Mustafa Özarslan da katıldı. Polis ekipleri, caddeden geçen toplu taşıma araçlarını ve taksileri tek tek durdurdu. Araçlarda sosyal mesafe, maske ve hijyen denetimi yapıldı. Denetlemelerde sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara ceza kesildi. Denetime katılan Kadıköy Kaymakamı Dr. Mustafa Özarslan sürücü ve vatandaşlara koronavirüsle ilgili uyarılar yaptı.

KAYMAKAM ÖZARSLAN: KONTROLLÜ SOSYAL YAŞAM AŞAMASINDAYIZ

Kaymakam Özarslan, "Bütün Türkiye'de olduğu gibi Kadıköy'de de İçişleri Bakanlığımızın genelgeleri, İstanbul Valiliğimizin koordinatörlüğünde koronavirüs tedbirlerinin uygulanıp uygulanmadığını denetlemek üzere buradayız. Şu anda altmış beş yaş üstü aşılama uygulamamız devam ediyor. Bir yandan da koronavirüs tedbirlerinin özellikle maske, mesafe temizlik yönünde yönünden sahada uygulanıp uygulamadığına dönük başta emniyet personelimiz olmak üzere, emniyet müdürlüğümüze ait çalışanlarımız. Zabıta, gıda mühendislerimiz, şu anda denetimleri yapıyorlar. Vatandaşlarımızın, ailelerimizin kendini denetlemesi çok önemli. Koronavirüs tedbirlerine uymayan vatandaşlarımız var, işletmelerimiz var. Uymayanlara dönük idari yaptırım, para cezaları uyguluyoruz. Kontrollü sosyal yaşam aşamasındayız. Daha normalleşmedik. Bunun için tedbirleri elden bırakmamızda fayda var. Özellikle aileler arası ve akrabalar arası ziyaretleri yapmamamız lazım. Aile içi bulaşmalar dikkat çekiyor. Bunu ertelememiz lazım. Kolay değil. Ama her zorluğun arkasında bir kolaylık var. Vatandaşlarımızın sabrıyla, bilinçli davranışlarıyla denetimler sayesinde ve aşılamanın yaygınlaşmasıyla beraber, aşılama oranının artmasıyla beraber vaka sayılarımız düşecek ve normalleşeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı