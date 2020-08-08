Bağdat Caddesi'nde kontrolden çıkan otomobil kaldırıma çıktı
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Bağdat Caddesi'nde kontrolden çıkan otomobil kaldırıma çıktı

Kadıköy Bağdat Caddesi'nde kontrolden çıkan otomobil demir dubaları ezdikten sonra kaldırıma çıkarak aydınlatma direğine çarptı.

Bağdat Caddesi'nde kontrolden çıkan otomobil kaldırıma çıktı
08.08.2020 10:35 | Son Güncelleme: 08.08.2020 10:45

Kadıköy Bağdat Caddesi'nde kontrolden çıkan otomobil demir dubaları ezdikten sonra kaldırıma çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Kazada yaralanan sürücü vatandaşlar tarafından otomobilden çıkartılarak hastaneye kaldırılırken, kaza anında kaldırımda kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.

DİREKSİYON KİLİTLENDİ İDDİASI

Kaza saat 07.30 sıralarında Suadiye Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde meydana geldi. Cem Kamacı'nın kullandığı  otomobil iddiaya göre direksiyonun kilitlenmesi nedeniyle kontrolden çıktı. Otomobil demir bariyerleri ezdikten sonra kaldırıma çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen yaralı sürücünün yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Başından hafif şekilde yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza yapan araçtan yakıt sızıntısı nedeniyle kaza yerine  tedbir amaçlı itfaiye ekipleri çağrıldı.

"ALLAHTAN KALDIRIMDA O SAATTE  KİMSE YOKTU"

Kazayı  arkadaşının yaptığını söyleyen bir kişi  "Telefon açtı otomobil direksiyonu kilitlendi kaza yaptım diye. Başından yaralanmış ambulansla hastaneye kaldırılmış" diye konuştu. Kazayı görerek sürücünün otomobilden çıkarılması için yardıma gelen Abdullah Bayrak "İçeride temizlik yapıyordum gürültüyü duyup çıktığımda önce demir bariyerleri ezdikten sonra direği çarparak durabildi. Otomobilden çıkardık, elini yüzünü yıkadık. Durumu iyiydi. Allahtan kaldırımda  kimse yoktu. Birileri ezilebilirdi" diye konuştu.

Kaza nedeniyle caddede bir süre trafik yoğunluğu yaşandı. Kumlama ekibi ve elektrik ekiplerinin çalışmasının ardından kazaya karışan otomobil çekici ile kaldırıldı. Otomobilin kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.


Kaynak: DHA

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