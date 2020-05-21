BAĞDAT CADDESİ'NDE KALABALIK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
BAĞDAT Caddesi'nde kalabalık havadan görüntülendi.
21.05.2020 17:19 | Son Güncelleme: 21.05.2020 17:27
BAĞDAT Caddesi'nde kalabalık havadan görüntülendi.
Koronavirüs ile mücadele devam ederken Bağdat Caddesi'nde son günlerde yoğunluk gittikçe artıyor. Sosyal mesafe kuralına uyulmazken bazı kişilerinde maskesiz yürüdüğü görüldü.
Caddedeki insan ve araç yoğunluğu havadan görüntülendi. Bazı kişilerin maskesiz bankta oturduğu da görüldü
Polis ekipleri de Bağdat Caddesi'nde asayiş denetimi yaptı.
Kaynak: DHA