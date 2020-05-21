BAĞDAT CADDESİ'NDE KALABALIK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ BAĞDAT Caddesi'nde kalabalık havadan görüntülendi.

BAĞDAT Caddesi'nde kalabalık havadan görüntülendi.

Koronavirüs ile mücadele devam ederken Bağdat Caddesi'nde son günlerde yoğunluk gittikçe artıyor. Sosyal mesafe kuralına uyulmazken bazı kişilerinde maskesiz yürüdüğü görüldü.

Caddedeki insan ve araç yoğunluğu havadan görüntülendi. Bazı kişilerin maskesiz bankta oturduğu da görüldü

Polis ekipleri de Bağdat Caddesi'nde asayiş denetimi yaptı.

- İstanbul

Kaynak: DHA