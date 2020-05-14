BAĞDAT CADDESİ'NDE ESKİ GÜNLERİ ARATMAYAN YOĞUNLUK
KORONAVİRÜSLE mücadele kapsamında maske takma ve sosyal mesafe uyarıları sürerken Kadıköy Bağdat Caddesi'nde eski günleri aratmayan bir yoğunluk yaşandı.
14.05.2020 15:49 | Son Güncelleme: 14.05.2020 15:49
KORONAVİRÜSLE mücadele kapsamında maske takma ve sosyal mesafe uyarıları sürerken Kadıköy Bağdat Caddesi'nde eski günleri aratmayan bir yoğunluk yaşandı. Bağdat Caddesi'ne çıkanların çoğunun "Kontrollü Sosyal Hayat"'ın gerektirdiği sosyal mesafe kuralına uymadıkları, bazılarının maske takmadığı görüldü. Kimi vatandaşlar, caddede yürüyüş yaparken kimileri ise banklarda oturmayı tercih etti. Öte yandan caddede araçların da yoğunluk oluşturduğu dikkat çekti. Ayrıca sahillerde ise vatandaşların evcil hayvanlarıyla birlikte yürüyüş yaptıkları görüldü. Bir kadın ise köpeğini bebek arabasında gezdirdi.
- İstanbul
Görüntü dökümü
-------------------Bağdat caddesinde oluşan araç yoğunluğu-Bağdat caddesinde yaşanan insan yoğunluğu-Banklarda oturan insanlar-Yürüyüş yapan insanlar-Muhabir anons (Gamze Şimşek)-Vatandaşlar ile röp-Sahilde evcil hayvanlarıyla yürüyüş yapan insanlar-Köpeğini bebek arabasında gezdiren kadın
-Genel ve detay
- İstanbul
Kaynak: DHA