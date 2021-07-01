Bağdat Caddesi'nde drone destekli trafik denetimi
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Bağdat Caddesi'nde drone destekli trafik denetimi

Bağdat Caddesi'nde drone destekli trafik denetimi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TRAFİK ekipleri, yeni normal hayata geçişin ilk gününde Kadıköy'ün en yoğun caddelerinden biri olan Bağdat Caddesi'nde drone destekli trafik denetimi yaptı.

TRAFİK ekipleri, yeni normal hayata geçişin ilk gününde Kadıköy'ün en yoğun caddelerinden biri olan Bağdat Caddesi'nde drone destekli trafik denetimi yaptı. Denetimlerde kurallara uymayan sürücülere ceza kesildi. Kademeli normalleşme sürecinin sona ermesinin ardından yeni normal hayata geçişle birlikte, trafik ekipleri, denetimlerini yoğunlaştırdı. Trafik ekipleri, sabah saatlerinde Kadıköy'ün en yoğun caddelerinden biri olan Bağdat Caddesi'nde, drone destekli denetim yaptı. Ekipler, kural ihlali yapan sürücüleri, dronedan aldıkları görüntülerle tespit etti. Denetimlerde kurallara uymayan sürücülere ceza kesildi.


Bağdat Caddesi'nde drone destekli trafik denetimi
Bağdat Caddesi'nde drone destekli trafik denetimi
Bağdat Caddesi'nde drone destekli trafik denetimi
Bağdat Caddesi'nde drone destekli trafik denetimi
Bağdat Caddesi'nde drone destekli trafik denetimi
Bağdat Caddesi'nde drone destekli trafik denetimi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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