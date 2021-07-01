Bağdat Caddesi'nde drone destekli trafik denetimi

TRAFİK ekipleri, yeni normal hayata geçişin ilk gününde Kadıköy'ün en yoğun caddelerinden biri olan Bağdat Caddesi'nde drone destekli trafik denetimi yaptı.

TRAFİK ekipleri, yeni normal hayata geçişin ilk gününde Kadıköy'ün en yoğun caddelerinden biri olan Bağdat Caddesi'nde drone destekli trafik denetimi yaptı. Denetimlerde kurallara uymayan sürücülere ceza kesildi. Kademeli normalleşme sürecinin sona ermesinin ardından yeni normal hayata geçişle birlikte, trafik ekipleri, denetimlerini yoğunlaştırdı. Trafik ekipleri, sabah saatlerinde Kadıköy'ün en yoğun caddelerinden biri olan Bağdat Caddesi'nde, drone destekli denetim yaptı. Ekipler, kural ihlali yapan sürücüleri, dronedan aldıkları görüntülerle tespit etti. Denetimlerde kurallara uymayan sürücülere ceza kesildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı