BAĞDAT CADDESİ'NDE DEHŞET SAÇAN SÜRÜCÜ ADLİYEYE SEVKEDİLDİ
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BAĞDAT CADDESİ'NDE DEHŞET SAÇAN SÜRÜCÜ ADLİYEYE SEVKEDİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kaza anında 80 kilometre hızla ilerlediği tespit edildiRamazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA -KADIKÖY Bağdat Caddesi'nde çarptığı kadının ağır yaralanmasına neden olan sürücü Bülent Kaya adliyeye sevk edildi.

Kaza anında 80 kilometre hızla ilerlediği tespit edildi

Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA -KADIKÖY Bağdat Caddesi'nde çarptığı kadının ağır yaralanmasına neden olan sürücü Bülent Kaya adliyeye sevk edildi. Kaya'nın olay sırasında 80 kilometre hızla ilerlediği belirlendi.

Bağdat Caddesi'nde dün saat 18.30 sıralarında meydana gelen kazada, bir fast food firmasında vardiya müdürü olarak çalışan Bülent Kaya yolun karşısına geçmek isteyen Güler Baykal'a (68) çarparak ağır yaralanmasına neden oldu. Hızlı ilerlediği belirtilen Kaya, çevredekiler tarafından darp edildi. Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Bülent Kaya, Bostancı Polis Merkezi'ne götürüldü. Kaya, emniyetteki işlemlerin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Öte yandan Kaya'nın kullandığı otomobilin kiralık olduğu ve araçta bulunan GPS kayıtlarında ise kaza anında 80 kilometre hızla ilerlediği belirlendi.

BAĞDAT CADDESİ'NDE DEHŞET SAÇAN SÜRÜCÜ ADLİYEYE SEVKEDİLDİ
BAĞDAT CADDESİ'NDE DEHŞET SAÇAN SÜRÜCÜ ADLİYEYE SEVKEDİLDİ
BAĞDAT CADDESİ'NDE DEHŞET SAÇAN SÜRÜCÜ ADLİYEYE SEVKEDİLDİ
BAĞDAT CADDESİ'NDE DEHŞET SAÇAN SÜRÜCÜ ADLİYEYE SEVKEDİLDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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