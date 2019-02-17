Bağdat Büyükelçisi Yıldız, Osmanlı Kışlası'nın Yeniden İnşası İçin Girişimde Bulunacak

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, büyük oranda yıkılan Kerkük'teki Osmanlı Kışlası'nın yeniden imarı için çalışmaların başlatılması gerektiğini belirtti.

Yıldız, Twitter'dan yaptığı açıklamada, geçen yıl çıkan yangında ağır hasar alan Kerkük'teki tarihi Kayseri Çarşısı'nın yeniden imarı tamamlandıktan sonra sıranın Osmanlı Kışlası'na geleceğini ve bunun için de çalışmaların başlatılması gerektiğini ifade etti.

Büyükelçi Yıldız, "Türkiye, Kerkük'te kesintisiz olarak büyük projeler yürütmeli. Kışla hakkında başlatmış olduğumuz girişimleri güçlendirerek devam ettireceğim." ifadesine yer verdi.

Osmanlı'nın Bağdat Valisi Muhammed Namık Paşa'nın talimatı üzerine 1863 yılında Kerkük'te inşa edilen kışlanın önemli bir bölümü son yıllarda şiddetli yağmur ve bakımsızlık nedeniyle büyük hasar gördü.

TİKA Osmanlı mirasına sahip çıktı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), 26 Kasım 2018'de yanarak kullanılamaz hale gelen Osmanlı mirası Kayseri Çarşısı'nın tüm restorasyonunu üstlenerek haziran ayının sonunda Kerkük esnafına teslim edileceğini belirtmişti.

Kaynak: AA