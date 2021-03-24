Bağdat Büyükelçisi Yıldız, Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı'yla PKK ile mücadeleyi konuştu
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Bağdat Büyükelçisi Yıldız, Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı'yla PKK ile mücadeleyi konuştu

24.03.2021 22:15 | Son Güncelleme: 24.03.2021 22:18
Bağdat Büyükelçisi Yıldız, Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı'yla PKK ile mücadeleyi konuştu

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Araci ile terör örgütü PKK ile mücadele konusunu görüştü.

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Araci ile terör örgütü PKK ile mücadele konusunu görüştü.

Yıldız, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Araci ile bir araya geldiği bilgisini paylaştı.

Büyükelçi Yıldız, "Ülkemizin, sadece Türkiye açısından değil, Irak'ın ve bölgenin istikrarı açısından da tehdit teşkil eden PKK ile mücadeledeki ve bu çerçevede Irak ile iş birliğinde bulunma konusundaki kararlılığını vurguladım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Aydoğan

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