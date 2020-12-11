Bağdat Büyükelçisi Yıldız, Irak'taki FETÖ okulları mezunlarının Türk üniversitelerine kabul edilmeyeceğini açıkladı
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Bağdat Büyükelçisi Yıldız, Irak'taki FETÖ okulları mezunlarının Türk üniversitelerine kabul edilmeyeceğini açıkladı

11.12.2020 21:09 | Son Güncelleme: 11.12.2020 21:12
Bağdat Büyükelçisi Yıldız, Irak'taki FETÖ okulları mezunlarının Türk üniversitelerine kabul edilmeyeceğini açıkladı

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, Irak'taki FETÖ okullarından mezun olanların Türkiye'deki üniversitelerde kabullerinin mümkün olmadığını belirtti.

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, Irak'taki FETÖ okullarından mezun olanların Türkiye'deki üniversitelerde kabullerinin mümkün olmadığını belirtti.

Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Irak Eğitim Bakanı Ali Hamid Duleymi ile başkent Bağdat'ta bir araya geldiğini bildirdi.

Görüşmede Irak'taki FETÖ okullarına değinildiğini aktaran Yıldız, şunları kaydetti:

"Irak Eğitim Bakanı Duleymi'ye, FETÖ okullarının mezunlarının Türkiye'de üniversitelere kabullerinin mümkün olmadığını anlattım. Bu okulların en kısa zamanda kapatılarak, geniş üniversite burs imkanı sunan Türkiye Maarif Vakfı okullarına yönelinmesi gerektiğini vurguladım."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp

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