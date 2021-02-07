Bağdat Büyükelçisi Yıldız: "Irak'la ticaret hacmimiz 2020'de 20 milyar 666 milyon dolar"
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Bağdat Büyükelçisi Yıldız: "Irak'la ticaret hacmimiz 2020'de 20 milyar 666 milyon dolar"

07.02.2021 19:03 | Son Güncelleme: 07.02.2021 19:06
Bağdat Büyükelçisi Yıldız:

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, 2020 yılında Türkiye ile Irak arasındaki ticaret hacminin 20 milyar doları aştığını bildirdi.

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, 2020 yılında Türkiye ile Irak arasındaki ticaret hacminin 20 milyar doları aştığını bildirdi.

Yıldız, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 2020 yılı Türkiye - Irak ticaret hacmine ilişkin bilgi verdi.

Büyükelçi Yıldız, "Irak ile ticaret hacmimiz 2020 yılında 20 milyar 666 milyon dolar olarak gerçekleşti. Böylece, 20 milyar dolar hedefini aştık." ifadelerini kullandı.

Yıldız, daha önceki açıklamalarında, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 20 milyar dolar olarak hedeflendiğini belirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp

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