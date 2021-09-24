Bağcılık Araştırma Enstitüsü Yetkilileri Ziraat Fakültesi Dekanını Ziyaret Etti Yeni

TEKİRDAĞ (Habermetre) - Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Mehmet Ali KİRACI ve Müdür Yardımcısı Onur ERGÖNÜL, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sezen ARAT'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette, bölgedeki etkin iki kamu kurumu olan Üniversitemiz Ziraat Fakültesi ile Bağcılık Araştırma Enstitüsünün bölge tarımına katkı sağlamak, rekabet gücünü artırmak ve aynı zamanda değişen iklim koşullarına adaptasyonu daha etkili olarak gerçekleştirmek üzere yakın işbirliği içerisinde olmasının önemine değinildi ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Dekan Prof. Dr. Sezen ARAT ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, kurumlar arası işbirliğini çok önemsediklerini ve bu işbirliğini daha da somutlaştırmak için iki kurumun bir işbirliği protokolü hazırlamasının faydalı olacağını belirtti. Ziyaretin sonunda bir ay içinde bir protokol taslağının oluşturulması yönünde fikir birliğine varıldı.

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