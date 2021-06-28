Bağcılarspor 3. Lig yolunda çeyrek finalde

TFF Bölgesel Amatör Lig 1. Bölge 1. Grup'ta mücadele eden Bağcılarspor, oynadığı 6 maçta 4 galibiyet ve 2 beraberlikle 14 puan toplayarak grubu şampiyon olarak tamamladı.

TFF Bölgesel Amatör Lig 1. Bölge 1. Grup'ta mücadele eden Bağcılarspor, oynadığı 6 maçta 4 galibiyet ve 2 beraberlikle 14 puan toplayarak grubu şampiyon olarak tamamladı. Başarılı bir grafik çizen Bağcılarspor, 3. Lig yolunda çeyrek finale kaldı.

Türkiye Futbol Federasyonu Bölgesel Amatör Lig (BAL) grup maçları 27 Haziran Pazar günü oynanan karşılaşmalarla sona erdi. 1. Bölge 1. Grup'un lideri olan Bağcılarspor da son maçında evinde konuk ettiği Cevizli Anadoluspor'u 4-0 yenerek büyük bir başarıya imza attı. Bu galibiyetle grupta oynadığı 6 maçta 4 galibiyet ve 2 beraberlikle 14 puan toplayan Bağcılarspor, grubu şampiyon olarak tamamlayarak adını 8 takım arasına yazdırmayı başardı.

Bağcılarspor'u tebrik eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "İlçemizin gururu olan Bağcılarspor, namağlup olarak grubu birinci bitirerek çeyrek finale yükseldi. Yönetim, teknik heyet ve futbolcularımızı tebrik ediyor, yarı final ve final yolunda başarılar diliyorum" dedi.

Bundan sonra süreç nasıl işleyecek?

8'er takımlı 4 bölgede oynanacak çeyrek final müsabakaları öncelikle 1. ve 2., 3. ve 4., 5. ve 6. ve 7. ve 8. grup birincilerinin çeyrek final müsabakaları oynamasıyla, (1-2) galibinin (3-4) galibi ile, (5-6) galibinin, (7-8) galibi ile yarı final müsabakaları oynayacak. Yarı final müsabakalarının galipleri ise tek maç eleme usulü final müsabakası oynayacak. 4 bölgenin birincisi olan 4 takım TFF 3. Lig'e çıkma hakkı kazanacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı