Bağcılarlı okçular Türkiye 2.'si oldu

ANTALYA (Bültenler) - Türkiye Bedensel Engelliler Açık Hava Okçuluk Türkiye Şampiyonası, 8-11 Kasım 2021 tarihleri arasında Antalya'da düzenlendi. En iyi okçuların yarıştığı müsabakaya antrenör Murat Öz ve sporcular Yasemin Keskin, Bircan Çiçek, Ahmet Avşar'dan oluşan Bağcılar Belediyesi Okçuluk Takımı da katıldı.

Günlerdir turnuvaya hazırlanan Bağcılarlı sporcular, Makaralı Yay Mix Takım klasmanında Türkiye 2.'si olarak gümüş madalya kazandı. Dereceye giren okçuluk takımını tebrik eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Emeklerinizin karşılığını almak size daha da güç verirken bizi de mutlu etti. Bundan sonraki yarışmalarda da başarılar diliyorum" dedi.

Okçu sporcular da desteklerinden dolayı Çağırıcı'ya teşekkürlerini iletti.

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