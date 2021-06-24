Bağcılarlı Minik Yüzücüler 20 Madalyayla Şov Yaptı

BAĞCILARLI MİNİK YÜZÜCÜLER 20 MADALYAYLA ŞOV YAPTIBağcılar Belediyesi sporcuları, Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen 09-10 Yaş Ulusal Gelişim Projesi'nden alnını akıyla çıktı.

BAĞCILARLI MİNİK YÜZÜCÜLER 20 MADALYAYLA ŞOV YAPTI

Bağcılar Belediyesi sporcuları, Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen 09-10 Yaş Ulusal Gelişim Projesi'nden alnını akıyla çıktı. Rakiplerini geride bırakan minik yüzücüler, 3 gün süren yarışlarda 10'u altın, 6'sı gümüş ve 4'ü bronz olmak üzere 20 madalya kazandı.

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından 21-22-23 Haziran 2021 tarihlerinde düzenlenen 09-10 Yaş Ulusal Gelişim Projesi yarışları sona erdi. Yurdun dört bir yanından yüzücünün katılım gösterdiği turnuvada Bağcılar Belediyesi Spor Kulübü de yüzme hocası Adem Zengin refakatinde 5'i kız 4'ü erkek toplam 9 sporcuyla yer almıştı. İstanbul Anadolu Yakası Burhan Felek Yüzme Havuzu'nda gerçekleşen yarışların sonucunda Bağcılar Belediyesi Spor Kulübü sporcuları, serbest, kurbağalama, sırtüstü, kelebek ve bayrak kategorilerinde büyük bir başarıya imza attı. 3 günlük yarışların sonucunda 10 birincilik, 6 ikincilik ve 4 üçüncülük elde edildi.

Rakiplerini geride bıraktılar

Yüzücülerle gurur duyduğunu söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Minik yüzücülerimizi tebrik ediyorum. Hepsi kendi kategorilerinde rakiplerini geride bırakarak madalyaları topladı. İlçemize 8 havuz kazandırdık. Yatırımlarımızın karşılığı olarak bu gelişmeleri görmek bizi memnun ediyor. Daha çok başarılı olmaları için gereken desteği sürdüreceğiz. Sizlerle gurur duyuyoruz" dedi.

Şampiyon yüzücüler, eğitimlerini Göztepe Spor Kompleksi'nde yapıyor.

Oluşturulma Tarihi : 24. 06. 2021 Fotoğrafı İndir Fotoğrafı İndir Fotoğrafı İndir Haberler Bağcılarlı Sporcu Güreşte Türkiye Birincisi Oldu Fuat Sezgin Bilim Merkezi'ni 13 bin 465 kişi ziyaret etti Yüzme Yarışlarının İlk Gününde Bağcılar'a Yedi Madalya Sivrisineklerden 3K Yöntemi ile Kurtulun Engellilerin Boncuk Dizme Dersi, Annelere Ek Gelir Oldu Temizlik Görevlisine Babalar Günü Sürprizi Bağcılar Belediyesi'nden Babalar Günü konseri Bağcılarlı 9 Minik Yüzücü Madalya İçin Kulaç Atacak Serbest Güreş Şampiyonası'ndan Bağcılar'a Madalya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kaynak: Habermetre