Bağcılarlı Kungfucular milli takım elemelerine katılıyor

ANTALYA (Bültenler) - Hazırlıklarını tamamlayan 18 sporcu, milli takıma girmek için ter dökecek.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından 2022 yılı içindeki Uluslararası, Balkan, Avrupa ve Dünya şampiyonalarına katılacak milli takımın seçmeleri 7-16 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılıyor. Antalya'da düzenlenen seçmelere Bağcılar Belediyesi Wushu Kung Fu takımı da 18 sporcusuyla katılıyor. Aylardır hazırlıklar yapan Bağcılarlı sporcular, kendi branşlarında seçilenler listesine girmek için mücadele edecek.

Çağırıcı başarılar diledi

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorisinde mindere çıkacak olan sporculara başarılar diledi.

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