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Bağcılar, Futbol, Spor

Bağcılarlı kızlar İstanbul şampiyonu oldu

Bağcılar Şükrü Savaşeri Ortaokulu Kız Yıldız Futbol takımı, 2019-2020 Okul Sporları Yıldız Kızlar Futbol Turnuvası'nda bütün maçlardan yenilgisiz çıkarak namağlup İstanbul şampiyonu oldu.

17.03.2020 11:33 | Son Güncelleme: 17.03.2020 11:33
Bağcılarlı kızlar İstanbul şampiyonu oldu

 Bağcılar Şükrü Savaşeri Ortaokulu Kız Yıldız Futbol takımı, 2019-2020 Okul Sporları Yıldız Kızlar Futbol Turnuvası'nda bütün maçlardan yenilgisiz çıkarak namağlup İstanbul şampiyonu oldu. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da madalyalarıyla kendisini ziyarete gelen şampiyon kızları tebrik etti.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen 2019-2020 Okul Sporları Yıldız Kızlar Futbol Turnuvası'na Bağcılar Şükrü Savaşeri Ortaokulu Kız Yıldız Futbol takımı da katıldı. Beden öğretmeni Zübeyr Kızıldil tarafından 6 yıl önce kurulan takım, şampiyona boyunca büyük başarıya imza attı. Gruplarda ve elemelerde çıktığı tüm maçları kazanan Bağcılarlı kızlar, 4 Mart 2020 günü final maçında ise Küçükçekmece Mimar Sinan Ortaokulu'yla karşılaştı.

Namık Şevik Stadyumu'nda oynanan final maçında Şükrü Savaşeri Ortaokulu Kız Yıldız Futbol takımı rakibini 3-1 yenerek İstanbul şampiyonu oldu. Namağlup il birincisi olan şampiyon kızlar, mutluluklarını paylaşmak için altın madalyalarıyla Bağcılar Belediyesi'ni ziyaret etti. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı makamında ağırladığı kızları tebrik etti.

 "NE KADAR İSTEKLİ OLDUKLARINI KANITLADILAR"

Şampiyon kızların Bağcılar'ı en iyi şekilde temsil ettiğini belirten Çağırıcı, "Başarılarıyla bizleri sevindiren öğrencilerimizi ve onların bu aşamaya gelmesinde en büyük katkıyı sağlayan öğretmenlerini tebrik ediyorum. Şampiyon olarak bizlere azim ile çıktıkları yolda ne kadar istekli olduklarını kanıtladılar. Kendilerini kutluyor bundan sonraki etaplarda başarılar diliyorum" dedi.

Kızlar futbol takımı, salon futbolunda da geçen yıl Türkiye 5.'si olmuşlardı.


Kaynak: DHA

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