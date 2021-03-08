Bağcılarlı kadınlar hünerlerini sergiledi
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Bağcılarlı kadınlar hünerlerini sergiledi

08.03.2021 14:19 | Son Güncelleme: 08.03.2021 14:23
Bağcılarlı kadınlar hünerlerini sergiledi

8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi kadın kursiyerleri için bir AVM'de stantlar kuruldu.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi kadın kursiyerleri için bir AVM'de stantlar kuruldu. "Üretken kadınlar standı" adı altında düzenlenen ve bir hafta sürecek organizasyonda kursiyerler hem hünerlerini sergileyecek hem de yaptıkları satışlardan kazanç sağlayacak.

Bağcılar Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında çok yararlı bir etkinliğe imza attı. Bu amaçla 212 Outlet AVM'de "Üretken kadınlar standı" açıldı. Örgü, kaligrafi, resim, takı ve çeyizlikten oluşan 5 stantta Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi kursiyerler el emeği göz nuru ürünlerini ziyaretçilerin beğenisine sundu.

Zemin katta kurulan stant, ilçe sakinlerinden de yoğun ilgi görüyor. Kimi hat sanatı kaligrafi ile porselen tabaklara isim yazdırıyor kimi de sevdikleri için örgülerden satın alıyor. Sanat ve tasarım öğretmeni olan Meltem Güleç, stantlarda çok güzel el becerilerinin olduğunu belirterek "Bağcılar'dan veya ilçe dışından herkesi stantlarımızı gezmeye bekliyoruz. Buraya gelerek hem keyifli zaman geçirebilirsiniz hem de bize destek olabilirsiniz" dedi.

Hem üretim hem satış yapacaklar

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da bugüne özel yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Fedakarlıkları, emekleri, sevgileri ve mücadeleleriyle insanlığın umudu, toplumumuzun mimarı olan tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ederim. Kadın kursiyerlerimiz için bu haftaya özel bir program düzenledik. Birbirinden maharetli kadınlar kurduğumuz bu alanda hem üretecek hem satış yapacak."

Üretken kadınlar standı, 8-13 Mart 2021 tarihleri arasında herkese açık olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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