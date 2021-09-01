Bağcılarlı gençlerden felaket bölgesine yardım eli
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Bağcılarlı gençlerden felaket bölgesine yardım eli

Bağcılarlı gençlerden felaket bölgesine yardım eli
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AK Parti Bağcılar İlçe Gençlik Kolları Başkanı Sinan Erdem Arslan ve 35 kişilik ekip, Kastamonu Bozkurt'ta sel felaketinde mağdur olan vatandaşları ziyaret etti.

AK Parti Bağcılar İlçe Gençlik Kolları Başkanı Sinan Erdem Arslan ve 35 kişilik ekip, Kastamonu Bozkurt'ta sel felaketinde mağdur olan vatandaşları ziyaret etti. Vatandaşların sorunlarını dinleyen heyet erzak dağıttı ve çocuklara oyuncak verdi.

Batı Karadeniz Bölgesinde meydana gelen sel felaketi sonrası yaraları sarmak ve mağdur olan vatandaşların tüm ihtiyaçlarını karşılamak için devlet kurumları ve vatandaşlar seferber olurken, AK Parti Bağcılar İlçe Gençlik Kolları da bölgeyi ziyaret etti. AK Parti Bağcılar İlçe Gençlik Kolları Başkanı Sinan Erdem Arslan ve 35 kişilik ekip, ziyaret sırasında mağdur olan vatandaşlarla tek tek konuşarak sorunlarını dinledi. İncelemelerde bulunan heyet burada yapılan çalışmalara da destek verdi. Arslan ve heyettekiler, daha sonra vatandaşlara erzak dağıttı, çocuklara oyuncak ve kırtasiye yardımında bulundu. - İSTANBUL

Bağcılarlı gençlerden felaket bölgesine yardım eli
Bağcılarlı gençlerden felaket bölgesine yardım eli
Bağcılarlı gençlerden felaket bölgesine yardım eli
Bağcılarlı gençlerden felaket bölgesine yardım eli

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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