Bağcılarlı engelli sporcular Polonya'da Türkiye'yi temsil edecek
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Bağcılarlı engelli sporcular Polonya'da Türkiye'yi temsil edecek

Bağcılarlı engelli sporcular Polonya'da Türkiye'yi temsil edecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bağcılar Belediyesi Bedensel Engelliler Atletizm sporcuları, 30 Mayıs-6 Haziran tarihleri arasında Polonya'da düzenlenecek olan Paralimpik Avrupa Şampiyonası'na katılıyor.

Bağcılar Belediyesi Bedensel Engelliler Atletizm sporcuları, 30 Mayıs-6 Haziran tarihleri arasında Polonya'da düzenlenecek olan Paralimpik Avrupa Şampiyonası'na katılıyor. Türkiye'yi temsil etmenin kendilerine gurur verdiğini kaydeden sporcular, müsabakalardan Avrupa Şampiyonu olarak dönmek istediklerini söyledi.

Polonya, 30 Mayıs - 6 Haziran 2021 tarihleri arasında Paralimpik Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyor. Dünyanın dört bir yanından sporcuların katılacağı turnuvada milli takım kadrosunda Bağcılar Belediyesi Bedensel Engelliler takımından 4 sporcu da yer alıyor. Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından kafileye dahil edilen sporculardan Hamide Doğangün, Zübeyde Süpürgeci ve Zeynep Acet, tekerlekli sandalye atletizm branşında; Hamza Doğan ise gülle atmada yarışacak.

"Elleri boş dönmeyeceklerine inanıyorum"

Şampiyona için bütün hazırlıklarını tamamlayan sporcular, bu akşam İstanbul'dan uçakla Polonya'ya hareket ediyor. Milli sporculara başarılar dileyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Bugüne kadar engelli sporcularımız gittikleri turnuvaların hiçbirinden eli boş dönmedi. İnanıyorum ki Polonya'dan da güzel haberlerle dönecekler" dedi.

Antrenör Ömer Cantay'ın eşliğindeki kafile, müsabakalarda hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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