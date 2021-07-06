Bağcılar Belediyesi Spor Kulübü'nden 11 sporcu, Türkiye Wushu Şampiyonası'nda ter dökecek
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Bağcılar Belediyesi Spor Kulübü'nden 11 sporcu, Türkiye Wushu Şampiyonası'nda ter dökecek

Bağcılar Belediyesi Spor Kulübü'nden 11 sporcu, Türkiye Wushu Şampiyonası'nda ter dökecek
Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu - Haberler | Güncel

Sakarya'da yarın başlayacak olan ve 48 ilden 200 kişinin katıldığı Türkiye Gençler ve Büyükler Wushu Şampiyonası'nda, Bağcılar Belediyesi Spor Kulübü'nden 11 sporcu yer alacak.

Sakarya'da yarın başlayacak olan ve 48 ilden 200 kişinin katıldığı Türkiye Gençler ve Büyükler Wushu Şampiyonası'nda, Bağcılar Belediyesi Spor Kulübü'nden 11 sporcu yer alacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından Sakarya'da düzenlenen Türkiye Gençler ve Büyükler Wushu Şampiyonası, Serdivan Spor Salonu'nda başlayacak.

48 ilden 200 sporcunun iştirak ettiği turnuvaya, Bağcılar Belediyesi Spor Kulübü'nden de 11 kungfucu katılıyor.

Pandemi önlemlerinin alındığı salonda mindere çıkacak erkek ve kadın sporcular wushu taolu, sanda, light sanda ve tui shou alanlarında mücadele verecek.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da bir hafta sürecek müsabakalarda ter dökecek olan sporculara başarılar diledi.

14 Temmuz'da sona erecek olan turnuvada dereceye girenler, 2 Ekim'de Bulgaristan'da düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası'na gidecek takımın kadrosuna dahil olacak.

Bağcılar Belediyesi Spor Kulübü'nden 11 sporcu, Türkiye Wushu Şampiyonası'nda ter dökecek
Bağcılar Belediyesi Spor Kulübü'nden 11 sporcu, Türkiye Wushu Şampiyonası'nda ter dökecek
Bağcılar Belediyesi Spor Kulübü'nden 11 sporcu, Türkiye Wushu Şampiyonası'nda ter dökecek

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu

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