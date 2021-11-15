Bağcılardaki patlama ile ilgili 1 kişi tutuklandı

BAĞCILAR, İSTANBUL (DHA) - BAĞCILAR'da dün meydana gelen ve 6 kişinin itfaiye tarafından kurtarıldığı patlamayla ilgili olarak Murat Ç. (31) çıkarıldığı mahkemece "Yakarak, yakıcı veya patlayıcı madde kullanarak mala zarar verme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Patlama, dün saat 08.30 sıralarında Barbaros Mahallesi 203 Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın son katında meydana geldi. Patlama sonrası binada yangın çıktı. Binanın çatı katında bulunan 6 kişiyi tahliye den itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Patlamada herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

TUTUKLANDI

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