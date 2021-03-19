Bağcılarda kuyumcuyu soymaya çalışan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı
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Bağcılarda kuyumcuyu soymaya çalışan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı

19.03.2021 15:49 | Son Güncelleme: 19.03.2021 16:07

Bağcılar'da kuyumcu dükkanına soygun girişiminde bulunan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Bağcılar'da kuyumcu dükkanına soygun girişiminde bulunan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 4 Şubat'ta Merkez Mahallesi'ndeki bir kuyumcu dükkanına silahlı soygun girişiminde bulunulmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, maskeli şekilde kuyumcu dükkanına girerek silah doğrultan R.E'nin, iş yeri çalışanı M.B'nin de kendisine silah doğrultması üzerine dükkandan çıkarak 34 SA 4485 plakalı araçla kaçtığını tespit etti.

Söz konusu soruşturma kapsamında operasyon düzenleyen ekipler, R.E. ile birlikte kaçmasına yardım eden D.O. ve M.Ö'yü gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.E. tutuklanırken, diğer iki zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bağcılarda kuyumcuyu soymaya çalışan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı
Bağcılarda kuyumcuyu soymaya çalışan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı
Bağcılarda kuyumcuyu soymaya çalışan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı
Bağcılarda kuyumcuyu soymaya çalışan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Demir

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