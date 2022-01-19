Bağcılar TEM'de sürücüye çarpan taksici yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bağcılar TEM'de sürücüye çarpan taksici yakalandı

Bağcılar TEM'de sürücüye çarpan taksici yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bağcılar'da TEM'de aracına çarptıktan sonra kaçan sürücüyü yakalamak isteyen şahsa, çarparak ölümüne neden olduğu iddia edilen taksici yakalandı.

BAĞCILAR, İSTANBUL (İHA) - Bağcılar'da TEM'de aracına çarptıktan sonra kaçan sürücüyü yakalamak isteyen şahsa, çarparak ölümüne neden olduğu iddia edilen taksici yakalandı.

Olay Bağcılar TEM Otoyolu İstoç mevki'inde saat 07.00 sıralarında meydana gelen olayda iddiaya göre, 34 UIG 48 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan Nedim Şenocak'ın (54) aracına arkadan gelen başka bir otomobil çarpmış, araçtan inen Şenocak'a o sırada seyir halinde olan bir taksi çarpmıştı. İki sürücü de olay yerinden kaçmış, Şenocak ise hayatını kaybetmişti. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, Şenocak'a çarparak ölümüne sebep olan ticari taksi sürücüsü M.A. (39) Sultangazi ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde yakalandı. Konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

TEM Otoyolu, Bağcılar, Otomobil, Taksi, 3. Sayfa, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title