BAĞCILAR TEM'DE KURYENİN ÖNÜNÜ KESİP YÜKLÜ MİKTARDA PARAYI GASP ETTİLER-1

FATİH'te aldığı yüklü miktarda parayı Edirne'ye götüren kuryenin önü TEM Otoyolu'nda kesildi. Şüpheliler önünü kestikleri otomobildeki parayı alarak kayıplara karıştı.

Olay saat 13.30 sıralarında TEM Edirne istikameti Bağcılar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Fatih'te döviz bürosundan yüklü miktarda para alan bir kuryeyi, henüz kimliği tespit edilemeyen şüpheliler takip etmeye başladı. TEM Otoyolu Bağcılar mevkiinde kuryenin önü Bulgaristan plakalı bir otomobil tarafından kesildi. Şüpheliler otomobil kaçamasın diye lastiklerini bıçakla keserek patlattı. Bir şüpheli de camını kırdığı otomobilden para dolu çantayı aldı. Şüpheliler kuryenin önünü kestikleri otomobile binerek kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri araçta incelemelerde bulundu. Kaçan kişileri yakalamak için çalışma başlatıldı.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı