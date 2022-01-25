Bağcılar TEM'de kar esareti

BAĞCILAR, Tem Otoyolu, İSTOÇ mevkiinde kar nedeniyle onlarca araç yolda kaldı. Geceyi araçlarında geçirenler isyan etti.

İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok noktada araçlar yolda kaldı. O noktalardan biri de TEM Otoyolu oldu. İstoç mevkii Ankara istikametinde yolda kalan TIR'ın şoförü geceyi aracında geçirdi ve sabah aracını çıkarmak için uğraşırken, "Kar yağışı yoğundu. Arabanın mazotu bitti. Kimse yardım da etmedi, gittik 10 kilometre aşağıdan mazotumuzu aldık geldik. Şu an arabamızı çekmeye çalışıyoruz. Yardım çağırdık ama gelen giden olmadı hiç" diye konuştu.

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