BAĞCILAR MAHMUTBEY STADI'NDA YÜZLERCE KİŞİ NAMAZ KILDI (Havadan görüntülerle)
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BAĞCILAR MAHMUTBEY STADI'NDA YÜZLERCE KİŞİ NAMAZ KILDI (Havadan görüntülerle)

BAĞCILAR Mahmutbey Stadyumuna gelen yüzlerce kişi 74 gün sonra Cuma namazını kılmak için bir araya geldi.

BAĞCILAR MAHMUTBEY STADI'NDA YÜZLERCE KİŞİ NAMAZ KILDI (Havadan görüntülerle)
29.05.2020 14:56 | Son Güncelleme: 29.05.2020 14:56
BAĞCILAR Mahmutbey Stadyumuna gelen yüzlerce kişi 74 gün sonra Cuma namazını kılmak için bir araya geldi. Stadyumu dolduran cemaat, havadan görüntülendi. 

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında 16 Mart'tan bu yana ibadete kapalı olan camiler, bugün cuma namazı ile tekrar açıldı. Camilerin yanı sıra meydan ve stadyumlar başta olmak üzere açık alanlarda da vatandaşlar, sosyal mesafe kuralını dikkate alarak cemaat ile Cuma namazını kıldı. Bağcılar'da bulunan Bağcılar Belediyesi Mahmutbey Stadyumu'nda görevliler tarafından sosyal mesafe çizgileri belirlendiği görüldü. Bağcılar İlçe Müftüsü Celal Büyük'ün kıldırdığı Cuma namazına katılmak isteyen binlerce vatandaş, stadyumu doldurdu. Vatandaşların maske taktıkları ve kendi seccadelerini getirdikleri görüldü. Stadyum girişinde maske ve seccadesi olmayan vatandaşlara ise, Bağcılar Belediyesi ekipleri tarafından tek kullanımlık maske ve seccade dağıtıldı. 

- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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