Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, İstanbul Valiliğinin desteğiyle evlenen çifti ziyaret etti

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Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, İstanbul Valiliğince başlatılan "Mekansız Vatandaşların Otele Yerleştirilmesi Projesi" olan "Kimse Dışarıda Kalmasın! Misafir Edelim" çalışması kapsamında, kalacak yerleri olmadığı için otele yerleştirilen ve Valiliğin desteğiyle 10 gün önce evlenen Merve ve Hüseyin Çetin çiftine evlerinde ziyarette bulundu.

Eldivan, Bağcılar Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Sinem Fırat ile Çetin çiftinin Bağcılar'daki evine geldi. Girişte, Merve ve Hüseyin Çetin tarafından karşılanan konuklar, hediye sundu. Çetin çifti, konuklarını salonlarında ağırladı.

Mustafa Eldivan, çifte mutluluklar dileyerek, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın selamını iletti. Yerlikaya'yı telefonla arayan Eldivan, çiftin Vali ile görüşmesini sağladı.

Yerlikaya, telefonda yeni evlenen çifte mutluluklar dileyerek, "Cenab-ı Allah mutluluktan ayırmasın, duamız sizlerle." dedi.

Bağcılar Kaymakamı Eldivan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Merve Yılmaz ile Hüseyin Çetin'in 10 gün önce İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın öncülüğünde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun şahitliğinde evlendiğini hatırlattı.

Valiliğin "Kimse Dışarıda Kalmasın! Misafir Edelim" projesi kapsamında evsizlerin otellerde misafir edildiğini aktaran Eldivan, şöyle devam etti:

"Kardeşlerimiz de burada misafir edilirken evlenmek istediklerini beyan etti. Güzel bir evlilik oldu, bugün de buraya ziyarete geldik. Gayet de güzel oldu, biz de çok mutluyuz. Çünkü böyle bir şeye vesile olduk, Allah razı olsun Sayın Valimizden, Sayın Bakanımızdan. Daha önce evsiz olan, dışarıda yaşayan iki kardeşimizi ev sahibi yapmak, onlara devletimizin sıcak elini bir şekilde uzatmak ve onların sıcak bir yuva kurmalarına vesile olmak gerçekten hepimiz için büyük bir gurur. İkisine de ömür boyu mutluluklar diliyorum."

Çetin çiftinin diğer vatandaşlara da örnek olacağını vurgulayan Eldivan, "Çünkü herkesin bir hikayesi var. Allah herkesin işini, gücünü rast getirsin, iyi kaderler versin. Kardeşlerimize de ömür boyu tekrar mutluluklar diliyorum. Hüseyin Bey ve Merve Hanım'ın kalpleri çok temizmiş. Çünkü nikah törenlerinde İçişleri Bakanımız, 6 bayan İstanbul Milletvekilimiz, Valimiz şahitlik yaptı. Herkese de nasip olmayacak bir düğün oldu." diye konuştu.

Kaymakam Eldivan, çiftle sürekli irtibat halinde olduklarını söyledi.

"Evimizi, eşyalarımızı aldılar. Hepsine teşekkür ediyorum, çok mutluyum"

Hüseyin Çetin ise Vali Yerlikaya ile Kaymakam Eldivan'a teşekkür etti.

Uzun bir tedavi döneminden geçtiğini dile getiren Çetin, bu arada eşiyle tanıştıklarını, evlenmek istediklerini ancak imkansızlıklar nedeniyle evlenemediklerini anlattı.

Çetin, evlerinin de olmadığını belirterek, "Bizi otele yerleştirdiler, orada Sayın Valimizle tanıştık, bize bu konuda yardımcı oldu. Allah hepsinden razı olsun, düğünümüzü yaptılar, evimizi, eşyalarımızı aldılar. Hepsine teşekkür ediyorum, çok mutluyum." dedi.

Merve Yılmaz ise yetkililere teşekkür ederek, mutluluğunu dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halis Akyıldız