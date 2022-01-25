Bağcılar kayak merkezine döndü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bağcılar kayak merkezine döndü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Bağcılar'da yoğun kar yağışı nedeniyle karla kaplanan sokakların tadını ilçe sakinleri çıkardı.

BAĞCILAR, İSTANBUL (İHA) - Bağcılar'da yoğun kar yağışı nedeniyle karla kaplanan sokakların tadını ilçe sakinleri çıkardı. İlçedeki bir sokağın yokuşundan kayan vatandaşlar Bağcılar ilçesi için Uludağ benzetmesi yaptı. O eğlenceli anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren kar yağışı yeniden etkisini göstermeye başladı. Sokakların karla kaplanması kimi vatandaşların evine ulaşmasına engel olurken, bazı ilçelerde ise vatandaşlar karın tadını doyasıya çıkardı. Bağcılar Barbaros Mahallesi'nde bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde vatandaşların karda doyasıya eğlendiği görüldü. İlçe sakinleri karla kaplanan bir sokaktaki yokuştan kayarken Bağcılar ilçesini Uludağ'a benzeterek "Bağcılar Kayak Merkezi" benzetmesini yaptı. Öte yandan eğlenceli anların yanı sıra İstanbul genelinde birçok bölgede kar nedeniyle ulaşımda aksamalar sürüyor. - İSTANBUL

Bağcılar kayak merkezine döndü

Bağcılar kayak merkezine döndü

Bağcılar kayak merkezine döndü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Hisarcık, Bağcılar, Uludağ, kar, Genel, Yerel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title