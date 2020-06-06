Bağcılar-Kabataş tramvay hattında teknik arıza meydana geldi
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Bağcılar-Kabataş tramvay hattında teknik arıza meydana geldi

Bağcılar-Kabataş tramvay hattında meydana gelen teknik arıza nedeniyle Çapa ve Cevizlibağ durakları arasında seferler durdu.

Bağcılar-Kabataş tramvay hattında teknik arıza meydana geldi
06.06.2020 16:17 | Son Güncelleme: 06.06.2020 16:20

Bağcılar-Kabataş tramvay hattında meydana gelen teknik arıza nedeniyle Çapa ve Cevizlibağ durakları arasında seferler durdu.

Bağcılar-Kabataş tramvay hattında gelen teknik arıza nedeniyle Çapa ve Cevizlibağ durakları arasında sefer yapılamıyor. Kabataş-Çapa ve Cevizlibağ-Bağcılar durakları arasında seferlerin devam ettiği tramvay hattında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerince Topkapı durağında arızanın giderilmesi için çalışmalar sürdürülüyor. Öte yandan arıza olduğu için tramvay içerisindeki vatandaşlar otobüs duraklarına yönlendiriliyor. Arıza olduğunu bilmeden tramvay durağına gelen vatandaşlar ise geri dönüyor.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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