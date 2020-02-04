Bağcılar İstanbul'un en büyük 3. ilçesi oldu

04.02.2020 15:52 | Son Güncelleme: 04.02.2020 15:52

"Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2019" sonuçlarına göre Bağcılar, 745 bin 125 kişiyle İstanbul'un en büyük 3. ilçesi oldu. Geçen yıla göre ilçe nüfusundaki 11 bin kişilik artışın nedeninin Bağcılar Belediyesi'nin 2012'de başlattığı kentsel dönüşüm çalışmalarının başarılı bir şekilde sürdürmesi olduğu belirtildi. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Kentsel Dönüşüm ile ilgili temel felsefemiz ise herkesin bulunduğu yerde kalması, yani yerinde kentsel dönüşümdür" dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2019 Sonuçlarını açıkladı. İstanbul'un nüfusu 2019'da bir önceki yıla göre 451 bin 543 kişi artarak 15 milyon 519 bin 267 kişiye ulaştı. Son verilere göre Bağcılar'da geçen yıl 734 bin 369 olan nüfus 11 bin kişi artarak 745 bin 125 olmasıyla Bağcılar, 745 bin 125'lik nüfusuyla İstanbul'un en büyük 3. ilçesi oldu.

ERKEK NÜFUSU DAHA FAZLA

Bağcılar'da ikamet edenlerden yüzde 50,82 oranla 378 bin 676'sı erkeklerden, yüzde 49,18 oranla 366 bin 449'u ise kadınlardan oluşuyor. Bağcılar'daki 11 bin kişilik nüfus artışının nedeni olarak ise Kentsel Dönüşüm olarak görülüyor. 2012'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlayan kentsel dönüşüm seferberliğinin Bağcılar Belediyesi'nin desteğiyle başarılı bir şekilde devam ettiği belirtildi. Bu süreçte depreme dayanıksız olduğu tespit edilen mekanlar yenilenerek güvenli ve yaşanılabilir konuma getirildi.

LOKMAN ÇAĞIRICI: BİNALARI YIKIP YENİLİYORUZ

Kentsel Dönüşümün halkın yüzde yüz katılımıyla devam ettiğini belirten Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Kentsel Dönüşüm ile ilgili temel felsefemiz ise herkesin bulunduğu yerde kalması, yani yerinde kentsel dönüşüm. Bina sahipleri, yıkıldıktan sonra daha güçlü olarak yeniden inşa edilen konutlarına yerleşmeye başladı. Bu da nüfusun tekrar artmasına neden oldu. Sadece binaları değil kamu kurumlarımızın bazılarını yıkarak bazılarını da onararak güvenilir bir hale getiriyoruz" dedi.

Kaynak: DHA