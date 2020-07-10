Bağcılar'ın kadın futbol takımı 2. Lige yükseldi Kadın Futbol 3. Lig'de mücadele eden Bağcılar Evren Spor, Kovid-19 salgını nedeniyle yarım kalan sezonun ardından en başarılı takımlar arasında yer alarak bir üst lige yükseldi.

Kadın Futbol 3. Lig'de mücadele eden Bağcılar Evren Spor, Kovid-19 salgını nedeniyle yarım kalan sezonun ardından en başarılı takımlar arasında yer alarak bir üst lige yükseldi.

Yeni tip koronavirüs nedeniyle Mart ayında ertelenen ligde TFF tarafından maçların oynanmaması kararının ardından üst lige çıkma statüsü de belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) play-off oynanmadan üst lige çıkacak takımları belirlemek isterken kulüplerin büyük bölümünün ise adil olması için play-off istiyordu. Yapılan görüşmelerde Futbol Federasyonu Yönetimi, 2. ve 3. liglerde grup birincilerinin üst lige çıkarılmasına, ikinci ve beşinci takımların Antalya'da toplanarak tek maç eleminasyon sistemine göre oynayacakları karşılaşmalar sonunda üst lige yükselen takımların belirlenmesine karar verdi. TFF, Kadın Futbol Kulüpler Birliği'yle yaptığı toplantının ardından da kesin kararını açıkladı ve alt ligleri tescil etti.

28 puanla lider durumdaydı

Buna göre Kadın Futbol 3. Lig 1. Grup'ta 28 puanla lider durumda olan Bağcılar Evren Spor Kulübü de 2. Lig'e yükseldi. Evren Spor, son olarak 8 Mart tarihinde deplasmanda karşılaştığı Tekirdağ Gençlik Hizmetleri ve Spor'u Sima Nur Çakı ve Ayşe Soylu'nun golleriyle 2-1 yenmişti. 2. Lig'e yükselme başarısı gösteren Evren Spor, bu yıl oynadığı 13 maçlık karnesinde 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet bulunuyor.

Her zaman yanınızdayız

Mavi beyazlı kızları tebrik eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Bağcılarımızı spor dünyasında en iyi şekilde temsil eden kadın futbol takımımızla gurur duyuyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yanınızdayız. Desteklerimiz artarak devam edecek" dedi. Sevindirici gelişme nedeniyle kulüp başkanı Ali Kemal Yılmaz da maddi ve manevi yardımlarından dolayı Başkan Çağırıcı'ya, Bağcılar Amatör Spor Kulüpleri Birliği Derneği Başkan Vekili Mehmet Sirkeci ve iş adamlarına teşekkür etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA