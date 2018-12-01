Bağcılar'ın 26 Yıllık Geçmişi Belgesel Haline Getirildi

Bağcılar'ın 26'ncı kuruluş yılı nedeniyle Bağcılar Belediyesi tarafından hazırlanan 'Bağcılar'ın tanıkları' isimli belgesel gösterime sunuldu. Belgeselde, ilçenin yakın tarihine tanıklık eden önemli isimler anılarını paylaştı.

Bağcılar Belediyesi, Bağcılar'ın ilçe oluşunun 26. yılı nedeniyle bir kutlama programı düzenledi. Halk Sarayı'nda gerçekleştirilen programa Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, AK Parti Bağcılar İlçe Başkanı İsmet Öztürk, Bağcılar'da uzun süredir yaşayan ve belgesele konu olan kişiler ile vatandaşlar katıldı.

Gecede 1992 yılında kurulan Bağcılar'ı o günden bugüne kronolojik sıralamaya göre anlatan "Bağcılar'ın Tanıkları" isimli belgesel filmi gösterime sunuldu. Gösterimin ardından Bağcılar'la ilgili özel fotoğrafların yer aldığı serginin açılışı ve "Sözlü Tarih" isimli kitabın tanıtımı da yapıldı.

"Canlı Bağcılar için tarih olarak onları görüyoruz"

Bağcılar'ın Tanıkları belgeselinin gösteriminde açıklamalarda bulunan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Bağcıların geçmişten bugüne kadar özellikle 1992 yılında belediye olduktan sonraki süreçteki gelişimini canlı yaşayan kişilerden dinleyerek sergi oluşturduk ve kitap hazırladık. Onların anılarını ve yaşadıklarını, Bağcılar'ın gelişim sürecini araştırdık. İlk zamanlarda Bağcılar'daki hemşehrilerimiz tarımla geçinen bir yerdi. Tarım toplumundan sonra sanayiye geçen bir yerdir. Daha sonra yerleşim bölgelerinin artmasıyla sanayinin de değiştiği bir yer haline geldi. Tamamen turizm ağırlıklı bir gelişme süreci yaşıyoruz. Bağcılar konutlarında kentsel dönüşümle yenilendiği bir şehir. Burada Bağcılar'ı canlı yaşayan büyüklerimizin ve değerlerimizin yaşam sürecini anlatan bir hikaye 'Bağcılar'ın Tanıkları' diye onları adlandırıyoruz. Canlı Bağcılar için tarih olarak onları görüyoruz. Bunun mutlaka gelecek nesillere aktarılması ve Bağcılar'ın gelişim sürecinde herkesin katkısı olduğunun da ortaya çıkmasını önemsiyoruz" dedi.

"1992'de Bağcılar'da konuşulan sorunlarla bugün konuşulanların alakası olmadığını görüyorsunuz"

Bağcılar'ın 1992 yılında kurulduğunu söyleyerek konuşmasını sürdürün Başkan Çağırıcı, "1992 yılında ilçe olduğumuzda kurucu başkanımız Feyzullah Kıyıklık abimizle başladığımızda, önceliklerimiz Bağcılar'daki acil problemlerin çözümüydü. 1992 Bağcılar'da konuşulan problemle bugün konuşulanın hiç alakası olmadığını göreceksiniz. Çünkü 1992 yılında çöp, çukur ve çamurun konuşulduğu bir Bağcılar vardı. Bugünde turizm alanlarıyla, metrolarıyla, yeşil alanlarıyla ve yenilenen konutlarıyla Bağcılar'ı konuşuyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL