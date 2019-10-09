Bağcılar ilçe milli eğitim müdürlüğü binası tahliye edildi

09.10.2019 15:24

BAĞCILAR İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü binası tahliye edildi.

İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde zarar gören okulların tahliyesine devam ediliyor. Bu kapsamda tahliye edilmesine karar verilen Bağcılar Gaziosmanpaşa İlkokulu ile birlikte aynı binada bulunan Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de tahliye edildi. Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi binasına taşındı.

Kaynak: DHA