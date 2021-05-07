Bağcılar Emniyeti suçlulara nefes aldırmıyor
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Bağcılar Emniyeti suçlulara nefes aldırmıyor

Bağcılar Emniyeti suçlulara nefes aldırmıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları operasyonlarla suçlulara göz açtırmıyor.

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları operasyonlarla suçlulara göz açtırmıyor. İki hafta içerisinde yapılan operasyonlarda 247'si aranan olmak üzere 290 şüpheli yakalanırken, uyuşturucu satıcılarına da büyük darbe vuruldu.

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından iki haftada gerçekleştirilen operasyonlarda satışa hazır halde yaklaşık 10 kilo uyuşturucu madde, çok sayıda silah, cep telefonu, uyuşturucu madde satışından elde edildiği düşünülen yüklü miktarda para ele geçirildi. Operasyonlarda 247'si aranan olmak üzere 290 şüpheli yakalandı. Öte yandan kaçak bir tütün imalathanesine yapılan baskında ise iş yerinde bulunan 370 kilogram tütün, 15 bin adet doldurulmuş sigara ve 36 bin 292 adet boş makaron ele geçirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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