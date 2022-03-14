Son dakika haber | Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yanında bulunan inşaat alanında yangın çıktı... Üst katta bulunan işçiler mahsur kaldı.
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberine göre Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yanında bulunan inşaat alanında yangın çıktı.
BAĞCILAR, İSTANBUL (İHA) - Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yanında bulunan inşaat alanında yangın çıktı... Üst katta bulunan işçiler mahsur kaldı. İSTANBUL Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yanında bulunan inşaat alanında yangın çıktı. Üst katta bulunan işçiler mahsur kaldı. Olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.