BAĞCILAR'DAKİ YOL KENARINA BIRAKILAN ARAÇLAR ÇEKİLDİ

BAĞCILAR, İSTANBUL (DHA) - İSTOÇ mevkiinde yolda kalan araçları trafik polisleri iterek kurtardı. Yol kenarında bırakılan araçlar ise çekici yardımıyla çekildi.

Tem Otoyolu İstoç Yolu Bağcılar istikametinde yolda kalan araçlar nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Yoldaki bazı sürücüler araçlarını yol kenarına bırakarak yaya olarak devam ettiler. Yolda kalan araçların kurtarılması için trafik polisleri de araçları iterek kaldıkları yerden çıkarmaya yardım etti. İSTOÇ-Bağcılar istikameti kar küreme araçlarının da çalışmaları ile açıldı. Yol kenarında bırakılan araçlar da çekici yardımıyla çekildi.