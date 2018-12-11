Bağcılar'daki Yangın

İGDAŞ'tan Bağcılar'daki yangına ilişkin yapılan açıklamada, doğal kutusuna bağlı bir motosiklette henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktığı belirtilerek, alevlerin doğal gaz kutusuna sıçradığı ve hatta zarar verdiği bildirildi.

Açıklamada, saat 04.30 sıralarında 1543. Sokak'ta doğal gaz kutusuna bağlı halde bulunan bir motosiklette henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktığı ifade edildi.

Yangının bir süre sonra bağlı olduğu doğal gaz kutusuna sıçradığı kaydedilen açıklamada, bu nedenle doğal gaz hattının da zarar gördüğü aktarıldı.

Açıklamada, hatta oluşan hasar nedeniyle gaz çıkışı olduğu, 187 Doğalgaz Acil Hattı'na gelen ihbar üzerine İGDAŞ ekiplerinin olaya müdahale ederek, gerekli güvenlik önlemlerini aldığı ve gaz akışını kestiği kaydedildi.

Açıklamada, doğal gaz hattında oluşan hasarla ilgili onarım çalışmasının başlatıldığı da ifade edildi.