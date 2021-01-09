Bağcılar'daki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
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Bağcılar'daki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

09.01.2021 16:51 | Son Güncelleme: 09.01.2021 16:57

Bağcılar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Bağcılar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki Yenimahalle ile Cumhuriyet Mahallesi'ndeki iki adreste uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Adresleri tespit eden ekipler, 8 Ocak'ta söz konusu adreslere yaptıkları eş zamanlı operasyonda, M.Ö (46) ve M.A.Y isimli şüphelileri (52) gözaltına aldı.

Yapılan aramalarda 55 kilo 435 gram kubar esrar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler M.Ö, ve M.A.., "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti" suçundan adliyeye sevk edildi.

Bağcılar'daki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
Bağcılar'daki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
Bağcılar'daki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
Bağcılar'daki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Hüseyin Kulaoğlu

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