Bağcılar'daki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Bağcılar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki Yenimahalle ile Cumhuriyet Mahallesi'ndeki iki adreste uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Adresleri tespit eden ekipler, 8 Ocak'ta söz konusu adreslere yaptıkları eş zamanlı operasyonda, M.Ö (46) ve M.A.Y isimli şüphelileri (52) gözaltına aldı.

Yapılan aramalarda 55 kilo 435 gram kubar esrar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler M.Ö, ve M.A.., "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti" suçundan adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Hüseyin Kulaoğlu