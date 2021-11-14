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Bağcılar'daki silahlı saldırı

AA / İbrahim Halil Aktürk - Haberler | Güncel
Bağcılar'daki silahlı saldırı

Bağcılar'da silahla vurularak hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait cenaze aracıyla Adıyaman'ın Gerger ilçesine gönderildi.

BAĞCILAR, İSTANBUL (AA) - Bağcılar'da silahla vurularak hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait cenaze aracıyla Adıyaman'ın Gerger ilçesine gönderildi.

Oto Center'da silahla vurularak hayatını kaybeden Cemal D, oğlu Engin D. ve akrabaları Polat D.'nin cenazeleri, aileleri tarafından teslim alındı.

Cenazeler, defnedilmek üzere memleketlerine gönderildi.

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AA / İbrahim Halil Aktürk - Son Dakika Haberleri

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