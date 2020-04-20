Bağcılar'daki semt pazarlarında tezgahlar tek yönlü kuruldu
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Bağcılar Belediyesi, Bağcılar, Zabıta, Güncel

Bağcılar'daki semt pazarlarında tezgahlar tek yönlü kuruldu

Bağcılar Belediyesi, pazar yerlerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafeyi korumak için tek yönde tezgah kurulması uygulaması başlattı.

20.04.2020 18:46 | Son Güncelleme: 20.04.2020 18:49
Bağcılar'daki semt pazarlarında tezgahlar tek yönlü kuruldu

Bağcılar Belediyesi, pazar yerlerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafeyi korumak için tek yönde tezgah kurulması uygulaması başlattı.

Bağcılar'daki semt pazarlarında sosyal mesafe ve izolasyon kurallarına uyulması için tezgahlar tek yönlü kuruldu.

Uygulamaya göre, bir hafta sokakların bir tarafındaki tezgahlar açılırken diğer hafta karşı taraftaki tezgahlar kurulacak.

Uygulama, 15 Temmuz ve Kemalpaşa mahallelerindeki semt pazarlarında başladı.

İlçedeki 15 Temmuz Mahallesinde bulunan semt pazarında, Bağcılar Belediyesi zabıta ekipleri denetim yaptı.

Denetimlerde, zabıta ekipleri pazar esnafına sosyal mesafeye dikkat etme, tezgahlar arasında boşluk bırakma, maske ve eldiven kullanma konusunda uyarılarda bulundu.

Zabıta, vatandaşları pazara girerken el dezenfektanı kullanılması için uyarırken, vatandaşlar da uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bağcılar'daki semt pazarlarında tezgahlar tek yönlü kuruldu

Kaynak: AA

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