Bağcılar'daki park ve bahçelerde tek kişilik bank dönemi başladı
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Bağcılar'daki park ve bahçelerde tek kişilik bank dönemi başladı

Bağcılar Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilçedeki park, nostalji bahçeleri ve meydanlarda vatandaşlar arasında sosyal mesafeyi korumak amacıyla tek kişilik bank sistemine geçti.

Bağcılar'daki park ve bahçelerde tek kişilik bank dönemi başladı
04.06.2020 15:51 | Son Güncelleme: 04.06.2020 15:51

Bağcılar Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilçedeki park, nostalji bahçeleri ve meydanlarda vatandaşlar arasında sosyal mesafeyi korumak amacıyla tek kişilik bank sistemine geçti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgını sebebiyle vatandaşların sağlığı ve güvenliğini ön planda tutan çalışmalar yürüten Bağcılar Belediyesi, yeni bir uygulamayı hayata geçirdi.

Bu amaçla başta yaşlılar olmak üzere ilçenin en çok rağbet gösterilen yerlerinin başında gelen parklarda tek kişilik bank sistemine geçildi. Vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymasını sağlamak için Bağcılar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından özel olarak tek kişilik banklar üretilmeye başlandı.

İki veya üç kişilik banklar öncelikle atölyeler de kesilerek küçültüldü. Ardından 1 metrelik ölçülerde oluşturulan ahşap banklar çürüme, kurtlanma ve böceklenmeye karşı korumalı hale getirilirken üzerlerindeki metal aksamlar da farklı hava şartlarına uyum sağlaması için boyandı.

Yeni banklar, 8 nostalji bahçesi ve parklarda sosyal mesafe kuralına uygun olarak 1,5 metrelik aralıklarla monte ediliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, ilçe sakinlerinin sağlık ve güvenliğini düşünerek bu çalışmayı yaptıklarını belirtti.

Parkların ve nostalji bahçelerinin çok tercih edildiğini anlatan Çağırıcı, "Özellikle büyüklerimiz buralarda yaşıtlarıyla zaman geçiriyorlar. Güneşli havalarda da bu mekanlar dolup taşıyor. Biz de sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda onlara destek olmak amacıyla ilçemizi tek kişilik banklarla donattık. Banklar sayesinde herkes belirli bir sosyal mesafede tutulmuş oluyor. Birbirlerine yakın olmayacaklar ama iletişimlerinde de kopukluk olmayacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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