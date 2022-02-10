Eski eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi öldüren sanık hakkında mütalaa

BAĞCILAR, İSTANBUL (AA) - İstanbul Bağcılar'da eski eşinin ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi öldürdüğü, bir kişiyi de yaraladığı gerekçesiyle yargılanan sanığın, müebbet ve 2 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Özcan Daşdemir, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Daşdemir'in "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis, "olası kastla kasten yaralama" suçundan da 1 yıldan 2 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme, sanık ve avukatına esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanda bulunmaları için süre vererek, duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Özcan Daşdemir'in eksi eşi ile ilişkisi olduğunu öne sürdüğü maktul İkram Özer'i 5 Ekim 2020'de Bağcılar'daki bir marketin önünde silahla öldürdüğü, müşteki Resul Kavak'ı da yaraladıktan sonra polise teslim olduğu anlatılıyor.

İddianamede, Özer'i öldürmeye karar veren sanığın, makul sürede bunu tasarlarken kararında sebat ve ısrar ettiği vurgulanan iddianamede, sanık Özcan Daşdemir'in "tasarlayarak öldürme" ve "olası kastla kasten yaralama" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 1 yıldan 2 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.