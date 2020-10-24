Bağcılar'daki kedi saldırısının görgü tanıkları konuştu
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Bağcılar'daki kedi saldırısının görgü tanıkları konuştu

24.10.2020 09:48 | Son Güncelleme: 24.10.2020 10:31

Bağcılar'daki kedi saldırısının görgü tanıkları konuştu "Bu parka kedi-köpek sokmuyor" "Kedi de yavrularını korumak için mecbur saldırdı" Bağcılar'da köpeğini gezdirmeye çıkan bir şahsa kedi saldırdı.

Trajikomik olay geçtiğimiz günlerde Bağcılar Bağcılar Barbaros Mahallesi'nde yaşandı. Akşam saatlerinde köpeğini gezdirmek için dışarı çıkan bir adam, bir kahvehanenin önüne geldiği anda bir kedinin saldırısına uğradı. Kedinin saldırısı ile şok olan adam, köpeğini de alarak kaçmak istedi.

VATANDAŞLAR KURTARDI

Kedi adamın üzerine atlayarak, kucağında bulunan köpeğe de saldırdı. Bir süre köpeği ile birlikte kedi ile mücadele eden adamın yardımına çevrede bulunan vatandaşlar koştu. Vatandaşların da araya girmesi ile kedi, adam ve köpeğinden ayrıldı.

'AZMAN' YAVRULARINI KORUYOR

"Azman" isimli kedinin park içinde bulunan yavrularını korumak için adama ve köpeğine saldırdığı öğrenildi. Birkaç yıldır aynı parkta yaşayan Azman'ın daha önce de yavrularına yaklaşan köpeklere saldırdığı ifade edildi.

"PARKA KEDİ-KÖPEK SOKMUYOR"

Saldırıya uğrayan adama yardıma koşan Aykut Abul, "Olay günü biz burada arkadaşlarla çay içiyorduk. Bir anda bağrışmaları duyunca adamın yardımına koştuk. Orada ilk koşan benim. Bundan 2-3 ay önce benim de köpeğime bu şekilde saldırdı. Bu parka kedi -köpek sokmuyor. Sürekli burada. 5-6 tane de yavrusu var burada" dedi.

"ADAMIN YÜZÜNDE ÇİZİKLER VARDI"

Kadir Kaya ise, "Kedinin yavruları vardı. Adamın köpeği yavrulara doğru gidiyordu. Kedi de yavrularını korumak için mecbur saldırdı. Adamın yüzünde çizikler vardı. Daha önce de bir arkadaş köpeğini yavrulara yaklaştırdı, arkadaşa saldırdı" şeklinde konuştu.

SOSYAL MEDYADA ÇOK İLGİ GÖRMÜŞTÜ

Olayı anına dair internette yayılan görüntülerde, köpeğiyle bir kahvenin önünden geçen adamın üzerine saldıran bir kedi önce adamın sırtına çıkıyor, sonrasında ise adamın pantolonunu indiriyordu. Kediyi üzerinden atamayan talihsiz adamın yardımına çevredeki vatandaşlar koşmuştu.

Bağcılar'daki kedi saldırısının görgü tanıkları konuştu
Bağcılar'daki kedi saldırısının görgü tanıkları konuştu
Bağcılar'daki kedi saldırısının görgü tanıkları konuştu
Bağcılar'daki kedi saldırısının görgü tanıkları konuştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FURKAN TAN

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