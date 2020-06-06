Bağcılar'daki kadın cinayetinin şüphelisi yakalandı
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Bağcılar'daki kadın cinayetinin şüphelisi yakalandı

BAĞCILAR'da arkadaşıyla tartıştığı sırada silahıyla ateş açan ve araya giren Miray Yılmaz'ın ölümüne neden olan şüpheli yakalandı.

Bağcılar'daki kadın cinayetinin şüphelisi yakalandı
06.06.2020 18:05 | Son Güncelleme: 06.06.2020 18:08
BAĞCILAR'da arkadaşıyla tartıştığı sırada silahıyla ateş açan ve araya giren Miray Yılmaz'ın ölümüne neden olan şüpheli yakalandı.

Dün akşam saatlerinde Kirazlı Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde bulunan bir iş yerinde Veysel T. (35) ile Perihan A. (29) arasında tartışma çıkmıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Veysel T., silahla ateş açmış, bu sırada ikilinin yanında bulunan Perihan A.'nın arkadaşı Miray Yılmaz (37)'ın kafasına mermi isabet etmişti. Miray Yılmaz, olay yerinde hayatını kaybederken, şüpheli kaçarak uzaklaşmıştı. Bağcılar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler, gece saatlerinde yaptıkları çalışmada kaçan şüpheliyi yakaladı. Yakalanan Veysel T., emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

 


- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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