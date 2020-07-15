Bağcılar'daki iş yeri yangınları; Valilikten açıklama BAĞCILAR'da 6 farklı adreste çıkan yangınla ilgili İstanbul Valiliği açıklama yaptı.

BAĞCILAR'da 6 farklı adreste çıkan yangınla ilgili İstanbul Valiliği açıklama yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada şöyle denildi.

"Bu gece 6 farklı adreste yangın çıkan 4 işyerinin bir aileye ait olduğu anlaşılmıştır. Güneşli Mahallesi, Menderes ve Üsküp Caddelerindeki 4 işyerinde saat 02.00 sıralarında çıkan yangınlarla ilgili olarak A.B, V.B ve Z.B yakalanmıştır. İşyeri sahipleri ve şüphelilerin meydana gelen ve yargıya intikal etmiş bulunan "yaralamalı kavga" olayının da tarafları oldukları tespit edilmiştir.

Konuyla ilgili olarak başlatılan tahkikat devam etmektedir"

Kaynak: DHA