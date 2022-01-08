Bağcılar'daki fırına SMA hastası bebeğe yardım için konulan kumbarayı çaldı

Olay dün Bağcılar Demirkapı Mahallesi'ndeki fırında meydana geldi. Fırına giren kişi tezgahın üzerindeki yardım kumbarasını gözüne kestirdikten sonra çalışandan dilimlenmiş bir ekmek istedi. Fırın çalışanı ekmeği dilimlemek için tezgahtan uzaklaştığı sırada çevresini kontrol eden şüpheli, 6 aylık SMA tip bir hastası İnci Melek Adıgüzel için toplanan yardım kumbarasını ceketinin içine koydu. Ekmeği de alan şüpheli fırından çıktı. Hırsızlık anları işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

"GÖRMEZDEN GELDİĞİNİZ ÇOCUKLARIN KUMBARASINA DOKUNMAYIN"