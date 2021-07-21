Bağcılar'daki cinayetin zanlısı yurt dışına kaçmak isterken yakalandı
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Bağcılar'daki cinayetin zanlısı yurt dışına kaçmak isterken yakalandı

Bağcılar'daki cinayetin zanlısı yurt dışına kaçmak isterken yakalandı
Anadolu Ajansı / Uğur İslamoğlu - Haberler | Güncel

Bağcılar'da çıkan tartışmada silahla yaralanan bir kişinin ölümüne neden olduğu belirlenen şüpheli, yurt dışına kaçmak isterken yakalanarak tutuklandı.

Bağcılar'da çıkan tartışmada silahla yaralanan bir kişinin ölümüne neden olduğu belirlenen şüpheli, yurt dışına kaçmak isterken yakalanarak tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 10 Temmuz'da, Göztepe Mahallesi'ndeki bir adrese gelen 5 kişi, aralarında alacak verecek meselesinden tartışma çıktığı değerlendirilen Okan Alkan'ı silahla yaralayarak bir otomobille olay yerinden kaçtı.

Yaralı Okan Alkan daha sonra hayatını kaybederken, konuyla ilgili çalışma yapan polis ekipleri, otomobille kaçan şüphelilerden R.Ö., S.Ç. ve O.Ç.'yi gözaltına aldı. Otomobilde bulunan Kadir K. ise olayın ertesi günü polise teslim oldu.

Gözaltına alınan şüphelilerin sorgusu sırasında Okan Alkan'ı silahla yaralayarak ölümüne sebep olan kişinin Mahir K. olduğunu belirleyen ekipler, şüpheliyi 15 Temmuz'da Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmak üzereyken yakaladı.

Mahir K., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur İslamoğlu

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