Bağcılar'daki cinayetin şüphelileri adliyeye sevk edildi
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Bağcılar'daki cinayetin şüphelileri adliyeye sevk edildi

Bağcılar'daki cinayetin şüphelileri adliyeye sevk edildi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BAĞCILAR'DA, Ali Tulgaroğlu'nun silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.

BAĞCILAR'DA, Ali Tulgaroğlu'nun silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Bağcılar 100.yıl Mahallesi'nde bir parka, 26 Haziran tarihinde eski sevgilisi Nurgül A. tarafından konuşmak için çağırılan Ali Tulgaroğlu ve arkadaşı Kadir A., silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonucu iki çocuk babası Ali Tulgaroğlu hayatını kaybederken, arkadaşı Kadir A. ise bacağından yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Saldırının hemen ardından şüpheli Nurgül A., Özlem D., Mücahit B., Eren Y.Z. ve Rıdvan D. yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler, Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorguya alındı. İfadeler doğrultusunda, daha önceden poliste 8 suç kaydı bulunan ve olay günü silahı kullandığı iddia edilen Cemal A. ile 53 suç kaydı bulunan Aziz Ö. Başakşehir'de yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki sorgu işlemleri tamamlanan 7 şüpheli, adliyeye sevk edildi.


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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