Bağcılar'daki çatı yangını itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü - Haberler
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Bağcılar'daki çatı yangını itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü

AA / Ali Ebubekir Tokcan - Haberler | Güncel
Bağcılar'daki çatı yangını itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü

Bağcılar'da, metruk bir binanın çatısında çıkan ve yandaki çatıya da sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bağcılar'da, metruk bir binanın çatısında çıkan ve yandaki çatıya da sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Kirazlı Mahallesi 1147. Sokak'ta, içinde kimsenin bulunmadığı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Bitişiğindeki metruk binanın çatısına da sıçrayan yangına, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale etti.

Polis ekipleri, binaların çevresinde ve sokakta güvenlik önlemleri aldı.

Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

AA / Ali Ebubekir Tokcan - Son Dakika Haberleri
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Haber: Bağcılar'daki çatı yangını itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü - Haberler
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